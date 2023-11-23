شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد: بيراميدز هدفه العبور من المجموعة واللعب على البطولة واللقب والان مع تفاصيل الخبر
أضاف أن كل ما ينتمي لمنظومة بيراميدز هدفه واحد وهو الفوز بالبطولات وللأسف الشديد بدأنا الموسم الحالي بعدد كبير من الإصابات والغيابات المؤثرة التي أثرت كثيرا على مسيرة الفريق، والإدارة تدعم الفريق بقوة، ومع توالي المباريات واكتمال الصفوف ستكون الأمور أفضل في كل شيء وبيراميدز يضم أفضل العناصر في كل المراكز وإذا حقق الفريق بطولة سيفتح أمامه الطريق للفوز بكل البطولات التي يعمل من أجلها في كل الأوقات.
أشار إلى أنه سبق ولعب في دوري الأبطال كثيرا ويمتلك خبرات وسبق له الفوز باللقب، والبطولة هي الأقوى على الإطلاق ودور المجموعات يضم أفضل الفرق في القارة، ولكن بيراميدز لديه لاعبين خبرات ويمتلك كثيرا لاعبين دوليين في صفوف منتخب مصر والثقة والخبرة ستساعد على التفوق في المرحلة المقبلة، والجميع جاهز لأن يعبر دور المجموعات وبعدها سيكون العمل من أجل اللقب القاري.
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