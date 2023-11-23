قائمة بيراميدز لملاقاة مازيمبي في دوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة مازيمبي في إطار بطولة دوري الأبطال.

ويحل مازيمبي ضيفا على نظيره بيراميدز في السادسة من مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي - كريم حافظ - أحمد فتحي

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - رمضان صبحي - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - عبد الله السعيد - سيف جعفر - يوسف أسامة

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي.

ويمثل فريق بيراميدز الكرة المصرية في منافسات دوري الأبطال الأفريقي رفقة الأهلي.