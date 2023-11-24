الامارات | مباريات اليـوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس العالم تحت 17 سنة
إسبانيا - ألمانيا 12:30
البرازيل - الأرجنتين 16:00
الدوري الألماني
كولن - بايرن ميونيخ 23:30
الدوري السعودي
الاتفاق - الاتحاد 19:00
التعاون - الرياض 19:00
الطائي - الرائد 22:00
النصر - الأخدود 22:00
الدوري القطري
قطر - الشمال 18:30
المرخية - الأهلي 20:30
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