اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس العالم تحت 17 سنة

إسبانيا - ألمانيا 12:30

البرازيل - الأرجنتين 16:00

الدوري الألماني

كولن - بايرن ميونيخ 23:30

الدوري السعودي

الاتفاق - الاتحاد 19:00

التعاون - الرياض 19:00

الطائي - الرائد 22:00

النصر - الأخدود 22:00

الدوري القطري

قطر - الشمال 18:30

المرخية - الأهلي 20:30

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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