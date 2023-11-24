ياسر رشاد - القاهرة - تأكد بشكل رسمي غياب النجم البرازيلي رومارينيو لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد عن مواجهة نادي الاتفاق، والتي تجمع بين الفريقين مساء الجمعة، على ملعب ستاد عبدالله الدبل، ضمن مواجهات الجولة 14 من عمر مواجهات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

غياب رومارينيو عن الاتحاد أمام الاتفاق بالدوري السعودي

ويعاني رومارينيو من إصابة في العضلة الأمامية، وبسببها تقرر غيابه لمدة 10 حتى 12 يومًا، ليتأكد غيابه عن مواجهة الاتفاق، على أن يبدأ اللاعب البرازيلي العودة عقب اللقاء تمهيدًا لمواجهة أجمك في دوري أبطال آسيا.

من المقرر أن تنطلق مواجهة الاتحاد أمام الاتفاق في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل من خلال قنوات شركة الرياضة السعودية,

يحتل نادي الاتحاد المركز الخامس في الترتيب برصيد 24 نقطة، بينما يمتلك نادي الاتفاق 22 نقطة في المركز السابع.