مدرب جامبيا: جماهير الزمالك عظيمة..وحان الوقت ليستعيد الأبيض أمجاده الإفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد البلجيكي توم سينتفيت، المدير الفني لمنتخب جامبيا، أن فريق الزمالك لديه فرص كبيرة فى الفوز بلقب كأس الاتحاد الإفريقي الكونفيدرالية فى هذه النسخة.

وقال المدرب البلجيكي فى تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة الزمالك: "أتابع الزمالك منذ فوزه بدوري الأبطال عام 2002 ضد الرجاء البيضاوي، والأبيض حصل على لقب الكونفيدرالية فى 2019".

وأضاف: "حان الوقت ليستعيد الزمالك أمجاده كأحد عمالقة الكرة في أفريقيا فالفريق لديه قاعدة جماهيرية كبيرة ولاعبون جيدون وإدارة عظيمة".

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر له يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال خوض مران غداً الجمعة في الثانية والنصف عصراً، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعداداً للقاء أبو سليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.