3 غيابات عن قائمة النصر لمواجهة الأخدود في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يفتقد الفريق الاول لكرة القدم بنادي النصر السعودي لعدد من عناصره الأساسية في مواجهة نادي الأخدود، والتي تجمع الفريقين مساء الجمعة، على ملعب ستاد الأول بارك، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الحالي 2023 – 2024.

غيابات النصر عن مواجهة الأخدود

يعاني فريق النصر من غياب عدة عناصر بسبب الإصابة ولعدم الجاهزية الفنية، والتي ستجعل الفريق يخسر عدد من العناصر الأساسية والتي تشارك باستمرار في لقاء الاخدود.

وتأكد قبل قليل غياب اللاعب عبدالله الخيبري عن مواجهة النصر ضد الأخدود لعدم الجاهزية الفنية، بالإضافة إلى إيمريك لابورت المدافع الإسباني والذي يستكمل مراحل علاجة ليكون جاهز للمواجهة المقبلة أمم بيرسبوليس بدوري أبطال آسيا.

في حين يغيب اللاعب نواف بوشل للإصابة أيضًا، مع احتمالية غياب ساديو ماني عن مواجهة الجمعة لحصولة على راحه من الجهاز الفني حتى لا يتعرض لبطاقة صفراء ثالثة وغيابه عن ديربي الرياض أمام الهلال.

من المقرر أن تنطلق مواجهة النصر ضد الأخدود في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرةن ويحتاج لتحقيق الانتصار الخامس على التوالي، وهو نفس هدف نادي الأخدود الذي يبحث عن انتصاره الثاني على التوالي والرابع في الموسم.