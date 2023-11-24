الغرافة القطري يعلن ضم جانج مدافع الهلال بفيديو تحفيزي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي الغرافة القطري ضم اللاعب جانج هيون سو المدافع الكوري الجنوبي الدولي ومدافع نادي الهلال السعودي السابق، ليكون ضمن قوام الفريق في الفترة المقبلة وأول ضفقات الميركاتو الشتوي.

الغرافة القطري يعلن ضم جانج مدافع الهلال

جاء توقيع جانج لنادي الغرافة مجانًا بعدما أعلن نادي الهلال فسخ التعاقد بالتراضي مع اللاعب الذي كان يعاني من السرطان بالغدة اللمفاوية.

ووسط ترحيب حار باللاعب "المحارب" نشر النادي القطري فيديو من خلال حسابة الرسمي عبر منصات التواصل الاجتماعي بعبارات مؤثرة تدعوه لعدم الاستسلام للمرض.

ونشر نادي الغرافة فيديو للمُدافع البالغ عمره 32 عاماً بصوت في الفيديو: "جانغ، لا تستسلم، أتمنى لك الشفاء العاجل، نعلم أنك ستكون بخير"، ليرد اللاعب ويقول: "جانغ عاد".

من المقرر ان يكون جانج هيون سو بديلاً للمُدافع البرازيلي ليانكو، الذي تعرَّض لإصابة قوية في أكتوبر الماضي، ومن المقرر ان يكون ظهور جانج الأول مع نادي الغرافة يوم السبت المقبل ضد نادي أم صلال.

لعب جانغ مع نادي الهال 150 مباراة وفاز معه بالدوري السعودي ثلاث مرات، وبدوري أبطال آسيا مرتين، وبكأس الملك مرتين، والوصول لنهائي كأس العالم للأندية.