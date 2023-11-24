الأهلي السعودي في مفاوضات متقدمه مع مودريتش

ياسر رشاد - القاهرة - فتح النادي الأهلي السعودي ملف دعم وسط ميدان الفريق خلال الميركاتو الشتوي المقبل، بلاعب جديد بجوار فرانك كيسية، ويضع النجم الكرواتي لوكا مودريتش ضمن أولوياته بالرغم من تقدم اللاعب في السن.

الأهلي السعودي يقترب من ضم مودريتش

ينتهي تعاقد مودريتش مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي 2023-2024 بعد 12 عام قضاها ضمن صفوف الميرنجي.

يقترب النجم الكرواتي من الرحيل بشكل نهائي عن ريال مدريد، وقام وكيل أعمال اللاعب بعرض صاحب الـ 38 عام على صندوق الاستثمار السعوديإذا كان يرغب في ضم نجم وسط ريال مدريد.

ويوافق النجم الكرواتي لوكا مودريتش على الانتقال للدوري السعودي في الموسم الحالي أو المقبل، بعدما تأكد بوجود نية داخل الميرنجي في عدم التجديد له بشكل رسمي.

انخفضت قيمة اللاعب التسويقية في الموسم الحالي إلى 10 ملايين يورو وفقًا لأخر تقييم له، ويتقاضي راتب سنوي 21 مليون يورو تقريبًا، بالتأكيد سيكون راتبة في الدوري السعودي أقل من الذي يحصل عليه مع ريال مدريد.