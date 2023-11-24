مدرب جامبيا: وليد الركراكي سيحصل على جائزة أفضل مدرب فى إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد البلجيكي توم سينتفيت، المدير الفني لمنتخب جامبيا، بـ وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب الأول لكرة القدم بعد ما حققه فى بطولة كأس العالم 2022 التى أقيمت فى قطر.

وقال المدرب البلجيكي فى تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة الزمالك: " بالنسبة لأفضل مدرب للعام هناك قائمة مختصرة تضم مدربان للأندية وثلاثة مدربين للمنتخبات، ولكنني أعتقد أن وليد الركراكي هو من سيفوز باللقب نظرا لما وصل إليه مع المغرب بالوصول إلى المركز الرابع فى مونديال العالم".

وأضاف: " فخور جدا لكوني أنا واليو سيسيه والركراكي في قائمة أفضل مدربي المنتخبات الوطنية وفي العام الماضي كنت من ضمن أفضل ثلاثة مدربين أيضا وهو شرف لي وان كنت أعقتد ان وليد الركراكي هو من سيفوز بلقب أفضل مدرب".

ويعد الركراكي أبرز المرشحين لجائزة أفضل مدرب في أفريقيا بعد انجازه التاريخي مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022 بالحصول على المركز الرابع لأول مرة فيالتاريخ.