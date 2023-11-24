مدرب جامبيا: الزمالك سُيتوج بالكونفيدرالية..وهذا سر العلاقة بين الزمالك وبلجيكا

ياسر رشاد - القاهرة - شدد البلجيكي توم سينتفيت، المدير الفني لمنتخب جامبيا، على ضرورة أن ينافس الزمالك فى كل البطولات خلال الفترة المقبلة.

وقال المدرب البلجيكي فى تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة الزمالك: " لابد أن ينافس دائما على الألقاب سواء كانت دوري الأبطال أو كأس الكونفدرالية، لذلك أنا أؤمن أن الأبيض لديه الدفاع للفوز باللقب هذا الموسم".

وأضاف: "أعتقد أنه مع جودة اللاعبين الحاليين من الممكن الفوز بالبطولة، وكما تعلمون أنني بلجيكي الجنسية والزمالك أسسه جورج مرزباخ المحامي البلجيكي الذي كان يعمل بمصر فهناك علاقة بين الزمالك وبلحيكا".

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر له يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال خوض مران غداً الجمعة في الثانية والنصف عصراً، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعداداً للقاء أبو سليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.