رئيس اللجنة الهندسية بالزمالك يؤكد عودة مدرجات ملعب زامورا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المهندس مجدي ميشيل، رئيس اللجنة الهندسية بنادي الزمالك، أن مدرجات ملعب حلمي زامورا سيتم إعادتها مرة أخرى، خلال الفترة القادمة.

وقال مجدي ميشيل في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي على قناة الزمالك :"قمنا بعمل رسومات لمدرجات حلمي زامورا، ومقصورة لكبار الزوار، وننتظر القرار للبدء في التنفيذ".

وشدد ميشيل على أن هناك توجه لعمل جزء استثماري داخل المقر الرئيسي، وسيكون هناك إلغاء لبعض حمامات السباحة الغير مستخدمة.

وألمح ميشيل إلى أنه سيتم استبدال السيراميك الموجود في الفرع الرئيسي إلى "أنتر لوك" بعد شكوى الأعضاء من السيراميك وأنه يتسبب في إنزلاق بعضهم.

ممدوح عباس تبرع بإنشاء عيادة داخل مقر ميت عقبة

أكد المهندس مجدي ميشيل، رئيس اللجنة الهندسية بنادي الزمالك، أن هناك عيادة وصيدلية سيتم إنشائهما داخل نادي الزمالك بمقر ميت عقبة في الفترة القادمة.

وقال مجدي ميشيل في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي على قناة الزمالك :"الأستاذ ممدوح عباس تبرع بالعيادة والصيدلية داخل المقر الرئيسي للنادي".

وشدد ميشيل على أن هناك تطوير شامل داخل المقر الرئيسي بالزمالك، سيشمل مبنى فريق كرة القدم وحمامات السباحة والملعب الرئيسي بما يتناسب مع مكانة نادي الزمالك.