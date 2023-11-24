7 غيابات عن الاتحاد أمام الاتفاق في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يفتقد الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد لسبعة لاعبين من قوامه في مواجهة نادي الاتفاق، التي تجمع الطرفين مساء الجمعة، على ملعب ستاد عبدالله الدبل، ضمن مواجهات الجولة 14 من عمر مواجهات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

يتواجد نادي الاتحاد في المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بينما يمتلك نادي الاتفاق 22 نقطة في المركز السابع، ويحتاج العميد للتقدم في الترتيب أكثر، لكنه سيجد ما يعطل تحقيق الانتصار الثاني على التوالي بعد غياب 5 مواجهات بدون انتصار.

غيابات الاتحاد أمام الاتفاق بدوري روشن

يفتقد نادي الاتحاد لخدمات كل من عبدالله الجدعاني ومدالله العليان وعوض الناشري وسلطان الفرحان بالإضافة إلى نجولو كانتي ورومارينهو، ويتواجد ضمن الغائبين أحمد شراحيلي المصاب بالرباط الصليبي.

شهد مران الاتحاد الأخير عودة صالح العمري الذي أصبح جاهز لمواجهة الاتفاق مساء الجمعة، مع استمرار غياب كل من أحمد حجازي وجوتا لتواجدهم خارج القائمة المحلية بالموسم الحالي.

من المقرر أن تنطلق مواجهة الاتحاد أمام الاتفاق في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل من خلال قنوات شركة الرياضة السعودية,