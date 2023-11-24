حازم حسني يشيد بإنجازات عزمي محيلبة التاريخية في كأس العالم للرماية بقطر

ياسر رشاد - القاهرة - في حضور اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية في قطر، هنأ عبد العزيز محيلبة، بعد فوزه بالذهبية التاريخية في نهائي كأس العالم للرماية في قطر، ضمن منافسات التراب بعد منافسة كبيرة للغاية، وتفوقه علي بطلي العالم ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ وبطل أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، وهو مؤشر متميز لقياس المستوي الفني والتطور للاعب خلال الفترة القادمة.

كما هنئ الرامي عزمي محيلبة على المركز الثاني خلال مشاركته في منافسات فردي سكيت رجال بعدما قدم مباراة قوية أمام نظيره الدنماركي إميل كييل بيترسون.

وأعرب حسني، عن سعادته البالغة بما أنجزه الأخوان عبدالعزيز محيلبة، وأخوه الأصغر عزمي محيلبة، وأن هذا التفوق أتي عن إصرار وعزيمة ودعم متواصل من الاتحاد في تسهيل كافة العقبات أمام الراميان لكي يصل لأعلي النتائج، وننتظر المزيد في الفترة المقبلة.

ووجه حسني الشكر للقيادة السياسية والدعم اللامحدود مؤكدًا أن هذه النتائج يرجع الفضل فيها للدعم الكبير الذي يتلقاه الاتحاد من كافة أركان المنظومة.

الجدير بالذكر أن بطولة نهائي كاس العالم بدولة قطر في الرماية، هي بطولة النخبة، وتقام مرة واحدة في نهاية كل عام، ويشارك فيها أفضل ١٢ لاعب علي مستوي العالم في كل مسابقة من مسابقات الرماية.

ويأتي الإنجاز الذي حققه عبدالعزيز، كونه يشارك في هذه البطولة لأول مرة بعد وصوله للتصنيف العالمي ضمن ال ١٠ الأوائل علي العالم، كما أنه لم يتأهل للأولمبياد في منافسات التراب حتي الآن، ولكن ومازالت أمامه فرصه ولكن من خلال بوابة بطولة العالم القادمة فقط.