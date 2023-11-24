كشف طبي يحسم مشاركة ديميرال مع الأهلي ضد الشباب

ياسر رشاد - القاهرة - يخضع النجم التركي ميريح ديميرال مدافع الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لكشف طبي يحسم موقفه من الدخول لقائمة الراقي التي تخوض مواجهة نادي الشباب ضمن منافسات الجولة 14 من مواجهات الدوري السعودي للمحترفين.

كشف طبي يحسم موقف ديميرال مع مباريات الأهلي

وتقرر ان يخضع ديميرال لكشف طبي اليوم الجمعة لتحديد موقفه من المشاركة مع الأهلي ضد الشباب، بعد الغياب لفترة طويلة منذ لقاء الجولة الثامنة أمام نادي الاتفاق لتعرضه لإصابة في الغضروف المفصلي.

غاب ديمرال عن النادي الأهلي لفترة تخطت الـ 50 يومًا تقريبًا بسبب الإصابة، ويتوقع عودته ومشاركته مع الفريق بداية من مواجهة نادي أبها المقرر لها يوم الخميس المقبل ثلاثين من شهر نوفمبر الجاري.

مباراة الاهلي المقبلة ستكون أمام نادي الشباب غدًا السبت، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل، في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

يحتل الاهلي المركز الثالث في الترتيب برصيد 26 نقطة، واستقبلت شباك الفريق 19 هدف حتى الآن خلال 13 لقاء تعثر فيهم 5 مرات من بينها 3 هزائم.