الشباب السعودي يتعاقد مع جون تيري

ياسر رشاد - القاهرة - أنهت إدارة الفريق الاول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي، الاتفاق بشكل رسمي مع الإنجليزي جون تيري مدافع نادي تشيلسي السابق، ليكون ضمن القوام الفني لشيخ الأندية خلال الموسم الحالي.

جون تيري مستشارًا فنيًا لنادي الشباب

من المقرر أن يتولى جون تيري منصب المستشار الفني في النادي، ليكون مع المدرب بيسكان خلال الموسم الحالي من عمر منافسات دوري روشن.

مباراة نادي الشباب المقبلة ستكون أمام فريق الأهلي يوم السبت المقبل الموافق 25 نوفمبر الجاري، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

تنطلق المواجهة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، ويحتل نادي الشباب المركز الحادي عشر من الترتيب برصيد 15 نقطة، بينما يمتلك نادي الأهلي 26 نقطة في المركز الثالث من الترتيب.

خسر نادي الشباب في المواجهة الاخيره له بدوري المحترفين من نادي الرائد، بينما تعادل النادي الاهلي مع نظيرة ضمك.