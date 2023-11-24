نجم الزمالك السابق يكشف تفاصيل حديثه مع محمد صبحي بعد قرار إيقافه

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أحمد جعفر، نجم الزمالك السابق، ما دار بينه وبين محمد صبحي، حارس مرمى الفريق الأبيض، بعد تعرضه للإيقاف من مجلس إدارة النادي بسبب تركه معسكر الفريق قبل مواجهة زد في الدوري الممتاز.

وقال جعفر في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا) المذاع عبر فضائية (المحور): " تواصلت مع محمد صبحي عقب علمي بأزمته داخل الفريق، وخروجه من المعسكر قبل مواجهة زد في الدوري".

وتابع: "صبحي أخبرني بأنه خرج من معسكر الفريق لمدة نصف ساعة فقط لشراء بعض المستلزمات وعاد مرة أخرى".

وأتم: "تحدثت مع صبحي بأن ما قام به في الأساس كان خاطئا بسبب خروجه من المعسكر دون علم الجهاز الفني".

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر له يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

