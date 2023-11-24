شبانه يدافع عن حسام غالي بعد اتهامات تسببه في رحيل سيد عبدالحفيظ

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك شائعات كثيرة وأخبار غير صحيحة، حول حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "البعض ربط رحيل سيد عبدالحفيظ بأنه من جانب حسام غالي، فمن هو رئيس النادي والمشرف على كرة القدم، فالكلام غير منطقي مطلقا بشأن تسبب غالي في رحيل عبدالحفيظ وتعيين خالد بيبو بدلا منه".

وأضاف: "لا أعرف من السبب وراء كثرة الأقاويل ونشر الشائعات حول حسام غالي أمام الجماهير الأهلاوية، ومستغرب من جمهور الأهلي الذي ينساق في بعض الاوقات وراء هذا الشائعات".

وواصل: "سبق واتخذ صالح سليم رئيس النادي الأهلي، قرارا بإبعاد شقيقه طارق سليم عن لجنة الكرة بالنادي، ولذلك لا أفهم الاتهامات التي تطول حسام غالي في قصة رحيل سيد عبدالحفيظ".

وأكد: "هناك البعض يحاول إثارة الجدل دائما حول حسام غالي، واتمنى خروجه للتصريح بأنه لا يفكر في رئاسة النادي مستقبلا".