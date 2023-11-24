بديل ماني في تشكيل النصر أمام الأخدود

استبعد لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن تشكيل العالمي الأساسي خلال مواجهة الأخدود في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وقام كاسترو باستبعاد ساديو ماني بسبب تعرضه لارتفاع في درجة الحرارة وفقًا لما أكدته تقارير صحفية.

ويدخل عبد الرحمن غريب بشكل أساسي في تشكيل النصر خلال مواجهة الأخدود، بدلًا من ساديو ماني.

اقرأ أيضًا.. استبعاد ماني عن مواجهة الأخدود في الدوري السعودي

ومن المتوقع أن يلعب النصر بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى.. نواف العقيدي

وفي خط الدفاع.. سلطان الغنام، عبدالاله العمري، محمد آل فتيل،اليكس تيليس

وفي خط الوسط.. اوتافيو ادميلسون، مارسيلو بروزفيتش، سامي النجعي، أندرسون تاليسكا، عبدالرحمن غريب

خط الهجوم.. كريستيانو رونالدو

ويلتقي النصر بنظيره الأخدود في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الجمعة.

وتبدأ أحداث مباراة النصر ضد الأخدود في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.