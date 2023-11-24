هل اقترب أوفا من الاهلي بعد زيارة مسؤولي إنبي؟.. رئيس النادي البترولي يرد

أوضح أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، أسباب زيارة وفد النادي البترولي للنادي الاهلي أمس الخميس، وعلاقتها بالصفقة المحتملة بينهما وانتقال أحمد أمين أوفا.

وارتبط اسم أحمد أيمن أمين أوفا بالانتقال إلى النادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما لفت أنظار القطبين عقب الأداء اللافت رفقة النادي البترولي.

وقال رئيس إنبي في تصريحاته لقناة “أون تايم سبورتس” عن الوفد الذي زار النادي الاهلي:” المدير التنفيذي والمدير الإداري، اجتمعوا مع سعد شلبي في الاهلي، وذلك من أجل إنهاء أزمة مستحاقتنا الفريق في انضمام حمدي فتحي إلى الوكرة القطري “.

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وأضاف:” لم يصل أي عرض رسمي من النادي الاهلي للحصول على أحمد أمين أوفا، في الفترة المقبلة، ولم يبلغني اللاعب أنه لديه عرض من الأهلي، والمدير الفني للفريق البترولي، هو من يحدد موقفه من رحيل اللاعب أو استمراره “.

وأردف عن بيع عبد العزيز البلعوطي:” لم يحدث أي تواصل من أي نادي داخل أو خارج مصر، بشكل رسمي أو حتى أحاديث ودية للحصول عل البلعوطي في الفترة المقبلة كما يتردد”.