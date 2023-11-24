أبرزهم زيدان.. ريال مدريد يرشح ثنائي لخلافة أنشيلوتي حال رحيله

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الفرنسي زين الدين زيدان مرشح للعودة إلى قيادة نادي ريال مدريد في حال رحيل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بنهاية الموسم الحالى.

وكانت عدة تقارير برازيلية أكدت أن كارلو أنشيلوتي يقترب من الرحيل عن قيادة ريال بنهاية الموسم الجاري، تمهيدًا لتوليه تدريب منتخب البرازيل، للإشراف على السامبا في بطولة كوبا أمريكا 2024.

وذكرت شبكة “gol” الإخبارية، أن تشابي ألونسو مدرب ليفركوزن الألماني، سيكون الخيار الأول لقيادة ريال مدريد في حال رحيل كارلو أنشيلوتي المدير الفني.

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ويوجد بند في عقد تشابي ألونسو مع ليفركوزن الألماني يسمح له بتدريب الأندية التي لعب لها سابقاً وهي ريال مدريد وليفربول وبايرن ميونيخ.

وأشارت إلى أنه في حال تعثر انضمام ألونسو لقيادة ريال مدريد سيتم الاستعانة بخدمات المدرب زين الدين زيدان المدير الفني السابق للملكي.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في سلم ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم لاليجا برصيد 32 نقطة.