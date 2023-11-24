أتلتيكو مدريد يرد على أنباء الاهتمام السعودي بضم جريزمان

كشف خوان خوسيه جارسيا، المتحدث الرسمي باسم نادي أتليتكو مدريد الإسباني، حقيقة ما تم تداوله خلال الفترة الأخيرة عن وجود عرض سعودي للتعاقد مع أنطوان جريزمان لاعب الفريق.

ومن المقرر أن تفتح فترة الانتقالات الشتوية في الدوري السعودي، في الأول من شهر يناير المقبل وتستمر حتى نهايته.

وأوضح المتحدث الرسمي لنادي أتليتكو مدريد الإسباني في تصريحات عبر صحيفة الرياضية، أن ناديه لم يتلق أي خطابات رسمية من أجل بدء التفاوض من أجل بيع عقد جريزمان إلى السعودية.

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وأشار إلى أن رحيل جريزمان عن أتليتكو مدريد في هذا الوقت تعد صعبة للغاية، موضحًا أن عقده مستمر مع الفريق حتى عام 2026، ويعيش اللاعب في الوقت الراهن لحظات سعيدة مع الفريق.

وكان خوسيه فيليكس، رئيس تحرير صحيفة “ماركا” الإسبانية، قد كشف أن اللاعب حصل على عرض سعودي.

جدير بالذكر أن الفرنسي جريزمان نجح في حصد جائزة أفضل لاعب حاسم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز عن موسم 2022ـ2023، بعد تسجيله العديد من الأهداف الحاسمة والمؤثرة مع فريق أتلتيكو مدريد، خلال الموسم الماضي.