موعد مباراة بيراميدز ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

يقدم موقع “كورة 365” موعد مباراة بيراميدز ضد نظيره مازيمبي الكونغولي في افتتاح مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيفتتح فريق بيراميدز مشواره في مجموعات دوري أبطال أفريقيا، بملاقاة نظيره مازيمبي ضمن منافسات الجولة الأولى.

موعد مباراة بيراميدز ضد مازيمبي

ستقام مباراة بيراميدز ضد نظيره مازيمبي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب الدفاع الجوي.

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وستنطلق صافرة بداية مباراة بيراميدز ضد نظيره مازيمبي في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ضد مازيمبي

ستذاع مباراة بيراميدز ضد نظيره مازيمبي الكونغولي عبر فضائية بي إن سبورتس HD 6.

ويتواجد فريق بيراميدز في مجموعة قوية تضم كلا من: ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي وإف سي نواذيبو الموريتاني.

ونجح فريق بيراميدز في التأهل إلى مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعدما تخطى عقبة الرواندي آرمى باتريوريتيك، بتعادله خارج الديار سلبيًا ثم الفوز في ملعب الدفاع الجوي بسدسية مقابل هدف.