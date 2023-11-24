عبد الحفيظ يحسم موقفه من العودة إلى الاهلي.. ورسالة مثيرة إلى بيبو

حسم سيد عبد الحفيظ موقفه من العودة إلى النادي الاهلي خلال الفترة المقبلة، بعد رحيله عن منصب مدير الكرة، وتعيين خالد بيبو بدلًا منه.

وقال عبد الحفيظ في تصريحاته لقناة “أبو ظبي الرياضية”:” لم أخرج من الاهلي حتى أعود له، وعلاقتي بالنادي الاهلي ليست مرتبطة بمنصب وتنتهي برحيلي عنه “.

وأضاف عبد الحفيظ:” خالد بيبو هو زميل وأخ، وعلى الجميع أن يسانده، فهو فرد من منظومة الاهلي، ويجب أن يأخذ مرحلته كاملة كي نقيمه، لا يجب تقييمه على مباراة أو شهر أو غيره.. يجب أن يحصل على فرصته كاملة، حتى يكون هناك إنصاف في التقييم “.

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وتابع:” بيبو يمثل 70 مليون مشجع أهلاوي في مصر فقط.. كنت تابعًا لمنظومة الاهلي التي تدفع أي شيء للنجاح، لدينا قاعدة في الاهلي الاسماء تتغير، والنظام لا يتغير، كنت مشجعًا للاهلي قبل أن أكون لاعبًا، وهناك تسلسل إداري وهيكل تنظيمي، فاللاعب مهما كانت نجوميته يظل لاعبًا “.