الهلال في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد

تنطلق الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، غدا الجمعة 24 نوفمبر، ويشهد افتتاح الجولة 4 مباريات وهم، التعاون والرياض، الاتفاق والاتحاد، النصر والأخدود، الطائي والرائد.

نرصد ترتيب الدوري السعودي للمحترفين قبل انطلاق الجولة:

الهلال، برصيد 35 نقطة

النصر، برصيد 31 نقطة

الأهلي، برصيد 26 نقطة

التعاون، برصيد 25 نقطة

الاتحاد، برصيد 24 نقطة

الفتح، برصيد 24 نقطة

الاتفاق، برصيد 22 نقطة

الفيحاء، برصيد 16 نقطة

الوحدة، برصيد 16 نقطة

ضمك، برصيد 15 نقطة

الشباب، برصيد 15 نقطة

الخليج، برصيد 13 نقطة

أبها، برصيد 13 نقطة

الرياض، برصيد 12 نقطة

الطائي، برصيد 11 نقطة

الأخدود، برصيد 10 نقطة

الرائد، برصيد 9 نقطة

الحزم، برصيد 7 نقطة

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