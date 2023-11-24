بعد التأخر.. الأهلي يفوز على الاتحاد السكندري ويصعد لنهائي دوري المرتبط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حقق فريق الأهلي لكرة السلة الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 85-79، في مباراة إياب نصف نهائي دوري المرتبط، ليضرب موعدا مع سموحة في نهائي البطولة.

وخسر الأهلي من الاتحاد السكندري، بنتيجة 75-61، في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط.

وفاز شباب الأهلي لكرة السلة تحت 18 عاما على الاتحاد السكندري، بنتيجة 63-57، في إياب نصف نهائي دوري المرتبط.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري المرتبط بفضل فوز الشباب تحت 18 عاما في مباراتي الذهاب والإياب.

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