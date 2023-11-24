درب نادي 6 أيام.. من هو باولو مينيزيس المرشح لتدريب الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

شهدت الأيام الماضية تردد اسم البرتغالي باولو مينيزيس، المدير الفني لفريق النجمة اللبناني داخل جدران القلعة البيضاء، لخلافة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق للزمالك.

وولد مينيزيس في البرتغال ويبلغ حاليا 45 عاما، وفيما يخص مسيرته كلاعب لم يكن من لاعبي الأندية الكبري، لتنطلق مسيرته التدريبية عام 2009، بتوليه القيادة الفنية لشباب سبورتنج لشبونه.

يمتلك مينيزيس في مسيرته التدريبية لقب واحد وهو كأس السوبر اللبناني، كما أنه واجه مدرب الأهلي ومنتخب مصر السابق، حسام البدري، وحقق الأخير الفوز عليه برباعية.

وتولى مينيزيس تدريب فريق براينس لمدة 6 أيام، إذ تعاقدوا معه في 8 نوفمبر 2013 وانتهى التعاقد في 14 نوفمبر 2013.

وبالنظر إلى أبرز نتائجه مع الفرق، كان الفوز 4-0 في الدوري اللبناني هي النتيجة الأكبر في مسيرته، كما خسر برباعية مقابل هدف في كأس الاتحاد الآسيوي.

يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب وجه الشكر لأسوريو المدير الفني السابق، وعين معتمد جمال لتدريب الفريق لحين التعاقد مع مدير فني آخر.

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