غياب الزمالك.. جدول مباريات كأس السوبر المصري في الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

نشر مجلس أبو ظبي الرياضي عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس" جدول مباريات كأس السوبر المصري.

وكتب: "إليكم جدول مباريات كأس السوبر المصري التي تقام يومي 25 و 28 ديسمبر 2023 في استاد محمد بن زايد".

ويشهد السوبر المصري بنظامه الجديد مشاركة 4 فريق وهم الأهلي بطل الدوري، سيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة، فيوتشر رابع الدوري، بيراميدز وصيف الدوري.

ويواجه فيوتشر بيراميدز، في الثالثة مساء يوم 25 ديسمبر، فيما يلتقي الأهلي سيراميكا، في السابقة مساء يوم 25 ديسمبر.

وتقام مباراة نهائي كأس السوبر يوم 28 ديسمبر في السابعة مساء، على استاد محمد بن زايد آل نهيان.

ويغيب الزمالك عن بطولة كأس السوبر بنظامها الجديد بسبب عقوبته للإعتذار عن النسخة الماضية.

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