بيراميدز ضد مازيمبي.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

يشهد عشاق كرة القدم، اليوم الجمعة 24 نوفمبر العديد من المباريات النارية والقومية حول العالم، بعد عودة الدوريات للمنافسات مرة أخرى، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

وتقام العديد من المباريات أبرزها الهامة والقوية محليًا وعالميًا أبرزها مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو في الدوري الفرنسي، والاتفاق ضد الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين، وبيراميدز ضد مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا.

دوري أبطال إفريقيا

بيراميدز ضد مازيمبي – 6:00 مساءً – قناة beIN Sports 6

شباب بلوزداد ضد يانج أفريكانز – 9:00 مساءً – قناة beIN Sports 6

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان ضد موناكو - 10 مساءً - قناة beIN Sports 1

الدوري الإسباني

ألافيس ضد غرناطة – 10 مساءً – قناة beIN Sports 3

الدوري الألماني

كولن ضد بايرن ميونخ – 9:30 مساءً – قناة beIN Sports 5

الدوري السعودي للمحترفين

الاتفاق ضد الاتحاد – 5:00 مساءً – قنوات SSC

التعاون ضد الرياض – 5:00 مساءً – قنوات SSC

النصر ضد الأخدود – 8:00 مساءً – قنوات SSC

الطائي ضد الرائد – 8:00 مساءً – قنوات SSC

البطولة المغربية الاحترافية

الاتحاد التوركي ضد الفتح الرباطي – 9:00 مساءً – الفضائية المغربية

دوري نجوم قطر

نادي قطر ضد الشمال - 4:30 مساءً قناة beIN Sports 3

المريخة الرياضية ضد الاهلي القطري - 6:30 مساءً قناة beIN Sports2