شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب جامبيا: منتخب مصر سيصل لكأس العالم والزمالك سيتوج بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البلجيكي توم سينتفيت، المدير الفني لمنتخب جامبيا، أن فوز منتخب مصر على جيبوتي بنتيجة كبيرة هو شيء طبيعي.

وقال المدرب البلجيكي فى تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة الزمالك: "منتخب جيبوتي يحاول التطور خلال المرحلة المقبلة وهو ما يفعله رئيس اتحاد الكرة الجيبوتي".

وأضاف: "هناك فارق كبير بين مصر وجيبوتى والهزيمة بستة أهداف نظيفة نتيجة منطقية جدا، وبالنسبة لمصر هذا الفوز الكبير يعطي دفعة نفسية قوية للاستمرار على القمة، وعليهم العمل على البقاء في المركز الأول، منتخب مصر سيصل إلى كأس العالم بعد الغياب عن النسخة الماضية".

وشدد سينتفيت على ضرورة أن ينافس الزمالك فى كل البطولات خلال الفترة المقبلة، متابعاً: "لا بد أن ينافس دائما على الألقاب سواء كانت دوري الأبطال أو كأس الكونفدرالية، لذلك أنا أؤمن أن الأبيض لديه الدفاع للفوز باللقب هذا الموسم".

وواصل: "أعتقد أنه مع جودة اللاعبين الحاليين من الممكن الفوز بالبطولة، وكما تعلمون إنني بلجيكي الجنسية والزمالك أسسه جورج مرزباخ المحامي البلجيكي الذي كان يعمل بمصر، فهناك علاقة بين الزمالك وبلحيكا".

وأكد المدير الفني لمنتخب جامبيا أن فريق الزمالك لديه فرص كبيرة فى الفوز بلقب كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية فى هذه النسخة، مواصلا: "أتابع الزمالك منذ فوزه بدوري الأبطال عام 2002 ضد الرجاء البيضاوي، والأبيض حصل على لقب الكونفيدرالية فى 2019".

واستطرد: "حان الوقت ليستعيد الزمالك أمجاده كأحد عمالقة الكرة في أفريقيا فالفريق لديه قاعدة جماهيرية كبيرة ولاعبون جيدون وإدارة عظيمة".

وأكد المدير الفني لمنتخب جامبيا أن جائزة أفضل لاعب فى أقريقيا ستكون الأقرب للاعب من المغرب بعد العروض المميزة لمنتخب أسود الأطلس فى كأس العالم 2022 الذى أقيم فى قطر.

واستطرد: "سفيان أمرابط وبونو وحكيمي مرشحون للجائزة لكن هناك محمد صلاح فهو لاعب عالمي منذ مدة طويلة وهناك أيضا ساديو ماني لاعب مميز، ويعجبني ما يقدمه النيجيري فيكتور أوسيمين مع فريقه نابولي الإيطالي وهو مرشح أيضا للجائزة".

وأشاد توم سينتفيت بالمدير الفني لمنتخب المغرب الأول لكرة القدم بعد ما حققه فى بطولة كأس العالم 2022 التى أقيمت فى قطر، متابعا: "بالنسبة لأفضل مدرب للعام هناك قائمة مختصرة تضم مدربين للأندية وثلاثة مدربين للمنتخبات، ولكنني أعتقد أن وليد الركراكي هو من سيفوز باللقب نظرا لما وصل إليه مع المغرب بالوصول إلى المركز الرابع فى مونديال العالم".

وأكمل: "فخور جدا لكوني أنا وأليو سيسيه والركراكي في قائمة أفضل مدربي المنتخبات الوطنية، وفي العام الماضي كنت من ضمن أفضل ثلاثة مدربين أيضا، وهو شرف لي وإن كنت أعتقد أن وليد الركراكي هو من سيفوز بلقب أفضل مدرب".