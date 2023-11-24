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عمرو الحديدي: كهربا الأقرب لقيادة هجوم الأهلي أمام ميدياما

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القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو الحديدي، نجم النادي الأهلي السابق، أن أنتونى موديست مهاجم الأهلى كان يتدرب بقوة بدنيا وفنيًا طوال الأيام الماضية، وخسر الكثير من وزنه، وننتظر مشاهدته بشكل أفضل في الملعب، لأن الأهلي يحتاج إلى هداف في المنافسات المقبلة، وسبق وصبر مانويل جوزيه على المهاجم الأنجولي فلافيو، وكولر يريد منح المهاجم الفرنسي فرصة أخرى للظهور بشكل أفضل.

 

وقال الحديدى، في تصريحات تليفزيونية: "محمود عبد المنعم كهربا الأفضل لقيادة هجوم الأهلي أمام ميدياما الغاني، وهو عندما يبتعد عن الملاعب يكون لديه رغبة عارمة في المشاركة وتسجيل الأهداف".

 

وواصل: "الأهلي عليه الفوز على ميدياما الغاني بفارق ثلاثة أهداف على أقل تقدير، وأتمنى أن يلعب الفريق بإيجابية ويعطي إنذارا شديد اللهجة لمنافسيه".

 

وأتم: "الأهلي عليه استغلال قدرات بيرسي تاو في الجبهة اليسرى، وكذلك الاعتماد على محمد هانى فى الجبهة اليمنى".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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