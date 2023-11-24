شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين رفضوا راحة الأهلي لاستعادة فورمة المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض أكثر من لاعب في الأهلي فترة الراحة التي حصل عليها الفريق الأحمر خلال فترة توقف الدوري الأخيرة، وخاضوا تدريبات بدنية إضافية من أجل تجهيز أنفسهم بدنيا قبل استئناف المسابقات الرسمية، واستعادة تألقهم مجددا في الملاعب.

وفضل الثلاثي أنتوني موديست وعمرو السولية وصلاح محسن استغلال فترة الإجازة في خوض تدريبات بدنية لرفع معدل اللياقة البدنية والوصول إلى أعلى فورمة بدنية.

استغل موديست فترة الراحة في خوض برنامج بدني وإنقاص وزنه بشكل ملحوظ وانخفض وزنه قرابة 3 أو 4 كجم، وعاد في فورمة بدنية عالية وظهر بشكل جيد في التدريبات التي سبقت مباراة ميدياما الغاني في افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

فضل عمرو السولية أداء برنامج بدني خاص تحت إشراف الجهاز الطبي للأهلي، من أجل رفع معدل لياقته البدنية، وظهر اللاعب بشك جيد في التدريبات، واستعاد جزءا من مستواه ويحتاج للحصول على فرصة في المباريات لاستعادة مستواه المعهود.

حرص صلاح محسن على خوض تدريبات بدنية خلال فترة الراحة رافضا الأجازة التي حصل عليها اللاعبون من أجل الوصول إلى أعلى فورمة بدنية، والحصول على فرصة المشاركة في المباريات.