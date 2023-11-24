وليد صلاح: بطولة أفريقيا ومونديال الأندية الأهم للأهلي والإجهاد عدوه الأول

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القاهرة - سامية سيد - أكد وليد صلاح الدين، نجم الأهلى السابق، أن الأهلى قادر بسهولة الصعود من مجموعته ولا بد من البداية بقوة أمام ميدياما الكونغولى، وبيراميدز لا بد من الفوز على مازيمبى فى القاهرة لتعزيز آماله فى التأهل.

وقال وليد صلاح الدين، خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "بيراميدز فى مجموعة صعبة مع مازيمبى وصن داونز، ويجب على بيراميدز تحقيق الفوز على مازيمبى فى مصر، لأنه سيواجه صعوبة كبيرة فى الكونغو، ويحاول يخطف أى نقاط من صن داونز".

وأضاف: "لا بد من وقفة لدراسة مشروع صن داونز وكيف وصل لهذا المستوى، وكم الفترة التى احتاجها للوصول لهذا المستوى وكيف صبرت الجماهير على اللاعبين والمدربين للوصول لهذا المستوى، ونتائج ومستوى منتخب جنوب أفريقيا لا يقارنا بما يقدمه صن داونز".

وتابع: "دورى أبطال أفريقيا ومونديال الأندية الأهم بالنسبة للأهلى، والإجهاد هو المشكلة الأكبر التى ستواجه الأهلى فى هذا الموسم، وخسارة بطولتين صعبت الأمور على الجهاز الفنى والجمهور لن يسمح بخسارة بطولة جديدة، ومشكلة التدوير أنها تفقد الفريق تجانسه".