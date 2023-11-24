الامارات | الإمارات تستضيف بطولتين في «الغولف العالمية لأصحاب الهمم»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف الإمارات بطولتين ضمن روزنامة جولة الغولف العالمية لأصحاب الهمم «G4D»، المقدمة من جولة «دي بي ورلد»، إذ يتضمن الموسم إقامة ثماني بطولات في خمس دول مختلفة خلال موسم 2023-2024.

تقام منافسات جولة غولف أصحاب الهمم «G4D» بالتزامن مع منافسات بطولة رأس الخيمة يومي 22 و23 يناير 2024 في نادي الحمرا للغولف، على أن يكون ختام الموسم كما جرت العادة سنوياً بالتزامن مع بطولة جولة دي بي ورلد وذلك يومي 15 و16 نوفمبر 2024 في نادي عقارات جميرا للغولف في دبي، والتي يعقبها تتويج بطل الموسم، وقد شهدت المنافسات التي اختتمت الأسبوع الماضي فوز الإنجليزي مايك بروان.