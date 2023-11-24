الامارات | «دراجات الإمارات» تدشن مشاركتها في بطولة العرب للمضمار اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبدأ منتخبات الدراجات اليوم منافسات البطولة العربية الـ12 للمضمار التي تقام في القاهرة وتشارك فيها الإمارات بفئات الكبار والشباب والإناث والشابات، بمشاركة أكثر من 100 دراج ودراجة من ستة منتخبات، هي: مصر، الإمارات، السعودية، الجزائر، قطر والسودان.

وتشارك الإمارات في البطولة بـ18 دراجاً ودراجة، في الفئات الأربع، ويهدف منتخب الكبار لجمع النقاط وخصوصاً أحمد المنصوري الذي يبحث عن نقاط التصنيف من أجل الاقتراب خطوة جديدة من التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، كما تشهد عودة الدراج حسين النجار بطل العرب في السرعة للمضمار للشباب عام 2011 بعد غياب كبير عن المنتخب.

وعقدت اللجنة الفنية للبطولة مساء أمس الاجتماع الفني للبطولة، والذي تم من خلاله وضع خارطة البطولة والسباقات التي ستقام على يومين، حيث تم اعتماد نظام البطولة والتوقيتات والتتويج الذي سيكون خلال الفترة المسائية.

ويتصدر المنتخب الوطني للكبار صدارة التصنيف العربي في سباقات المضمار، حيث شهد العامان الماضيان تألق الثنائي يوسف ميرزا، مدير المنتخب الحالي، وأحمد المنصوري وسيطرتهما على كل السباقات الأولمبية في المضمار، وهو ما يبحث عنه اليوم أحمد المنصوري من خلال مشاركته.

وشهدت قائمة المنتخب الوطني للكبار غياب الدراج جابر المنصوري، الذي تعرض للإصابة في الكتف يوم السبت الماضي، لكنها شهدت عودة الدراج حسين النجار بطل العرب السابق في السرعة بعد غياب 12 عاماً عن المنتخب في خطوة وصفها المدير الفني للمنتخب عبدالله سويدان، بالمهمة في مشوار منتخب الرجال، حيث كان النجار بطل العرب في السرعة للشباب خلال بطولة العرب للمضمار عام 2011، لكنه غاب لفترة كبيرة قبل أن يعود ويلتحق بمنتخب الكبار خلال البطولة الحالية في القاهرة.