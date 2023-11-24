الامارات | النصر يبحث عن الفوز الثامن على التوالي في دوري السلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبحث النصر عن انتصاره الثامن على التوالي في دوري السلة، حين يستضيف في السابعة والنصف من مساء اليوم فريق البطائح، في افتتاح الجولة التاسعة من الدور التمهيدي، والتي تشهد في التوقيت ذاته حلول الشارقة ضيفاً على الوصل في مواجهة تمنح الفائز المركز الثالث. وتستكمل الجولة غدٍ في التوقيت ذاته، بلقاءٍ وحيد يجمع حامل اللقب شباب الأهلي صاحب وصافة الترتيب برصيد 13 نقطة، أمام ضيفه الوحدة السادس برصيد الثماني نقاط، على أن يخضع الظفرة متذيل الترتيب بسبع نقاط للراحة الإجبارية في هذه الجولة.

وينشد النصر الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم، وتعزيز صدارته بالعلامة الكاملة، والارتقاء إلى رصيد 16 نقطة، إلا أن طموحات «العميد» تصطدم برغبة قوية للبطائح صاحب التسع نقاط والمركز الخامس، في رد اعتبار خسارته ذهاباً (74-82).

بدوره، يتطلع الشارقة العائد من فترة الراحة الإجبارية، لتكرار فوزه على الوصل ذهاباً (108-85)، ما يضمن للشارقة الارتقاء إلى النقطة 12، وانتزاع المركز الثالث.