الامارات | 83 خيلاً تنافس على ألقاب الأمسية الثانية لموسم كرنفال سباقات دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعود الإثارة إلى مضمار ميدان العالمي، اليوم، بانطلاق الأمسية الثانية في موسم «كرنفال سباقات دبي» المتضمنة ثمانية أشواط، ترعاها «نخيل» بإجمالي جوائز تبلغ 1.9 مليون درهم، ينافس على ألقابها 83 من نخبة الخيول المحلية والدولية.

وتنطلق الأمسية في شوطها الأول «بطولة بني ياس» المخصصة للخيول العربية الأصيلة للفئة الثانية «جروب 2» لمسافة 1400 متر رملي، قبل أن تواصل الإثارة طريقها نحو الشوط السادس والرئيس «دبي كريك مايل» لفئة «ليستد» ومسافة 1600 متر، البالغة جوائزه نصف مليون درهم، واجتذب 13 من أقوى الخيول، من ضمنها جياد تألقت في المواسم الماضية من موسم «كرنفال كأس دبي العالمي»، تتقدمهم بطلة سباقي «1000 غينيز» و«الأوكس» الإماراتيين للموسم الماضي المهرة «ميمي كاكوشي» المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب الوطني سالم بن غدير.

كما يشهد الشوط الرئيس «دبي كريك مايل» عودة بطلي نسختي 2019 و2020، مع كل من «سيرت أمبيشن» لناصر عسكر وإشراف بوبات سيمار، و«ذا غريت كولكشن» المملوك لزوار سيكريكوف وإشراف المدرب دووغ واطسون، الطامحين لتكرار الفوز.

كما يدفع المدرب سيمار بالجواد «النفوذ» بشعار «مايكل هيلاري ونيجار بيرك»، عقب النتائج اللافتة التي سجلها الموسم الماضي، من ضمنها حلوله وصيفاً في الجولة الثانية من بطولة «تحدي آل مكتوم».