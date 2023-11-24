الامارات | «الأولمبي» يواجه اليابان وكوريا الجنوبية والصين في كأس آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقعت قرعة النسخة السادسة من بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً (قطر 2024)، المنتخب الأولمبي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية والصين، وذلك خلال مراسم القرعة التي سحبت، أمس، خلال احتفالية أقيمت في قاعة البستان في فندق ويندام بالعاصمة القطرية الدوحة التي تستضيف البطولة من 15 أبريل إلى الخامس من مايو العام المقبل.

ويخوض 16 منتخباً منافسات البطولة، وتضم المجموعة الأولى منتخبات قطر (الدولة المستضيفة)، وأستراليا والأردن وإندونيسيا. وفي المقابل ضمت المجموعة الثالثة السعودية والعراق وتايلاند وطاجيكستان، فيما جاءت في المجموعة الرابعة منتخبات أوزبكستان وفيتنام والكويت وماليزيا.

وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في البطولة القارية، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، في حين ينتقل المنتخب الحاصل على المركز الرابع للمشاركة في الملحق، حيث يواجه المنتخب الممثل لقارة إفريقيا، من أجل الحصول على فرصة المشاركة في الدورة الأولمبية.

وجاء تأهل «الأبيض» الأولمبي للنهائيات الآسيوية، بتصدّره المجموعة السابعة في التصفيات التي استضافتها مدينة داليان سويوان الصينية في سبتمبر الماضي، برصيد أربع نقاط من مباراتين، وبفارق الأهداف عن منتخب الصين (ثانياً)، وله العدد نفسه من النقاط، بينما حل منتخب الهند ثالثاً دون نقاط، ليحصل المنتخب على بطاقة التأهل المباشر عن المجموعة.

• البطولة القارية تقام في قطر بين 15 أبريل والخامس من مايو 2024.