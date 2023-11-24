الامارات | كأس «الاتحاد للفورمولا1» تصل إلى «مرسى ياس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حطت كأس سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي لعام 2023 في وجهتها قبل الأخيرة في حلبة مرسى ياس، حيث يسعى 20 من أفضل سائقي السباقات في العالم وفرق الفورمولا1 الـ10 للظفر بها مساء الأحد.

وذكر بيان صحافي أن «مع بداية شهر نوفمبر طافت الكأس المميزة مقار الشركاء الرئيسين لسباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1، من ضمنهم شركة الاتحاد للطيران، الراعي الرسمي للسباق، إضافة إلى الشركاء المؤسسين، بما في ذلك شركة الدار العقارية، وe& وشركة أدنوك. كما أتيحت لعشاق السباقات فرصة الاطلاع عن قرب على الكأس عندما تم عرضها للجمهور في كل من مارينا مول وياس مول وغاليري مول قبيل انطلاق فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي».