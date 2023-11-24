الامارات | الجزيرة وشباب الأهلي يطاردان صدارة دوري اليد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطارد فريقا الجزيرة وشباب الأهلي، صدارة دوري كرة اليد، حين يستضيف الجزيرة الساعة السابعة مساء اليوم فريق الوصل، بينما يحل النصر في التوقيت ذاته ضيفاً على شباب الأهلي، ضمن افتتاح الجولة الثالثة من ذهاب الدور التمهيدي. وتستكمل الجولة غداً بلقاء مليحة وضيفه العين، الذي يطمح من خلاله الفريقان لفض الشراكة التي تجمعهما على صدارة الترتيب العام برصيد ست نقاط لكل منهما.

ويتشارك الجزيرة وشباب الأهلي المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط من حالة فوزٍ واحدة، خصوصاً أن لكلا الفريقين مباراة مؤجلة مع الشارقة، بسبب مشاركة «الملك» في بطولة الأندية الآسيوية الأبطال المقامة في الكويت.