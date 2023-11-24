الامارات | محمد الجنيبي رئيساً لشركة بني ياس لكرة القدم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي بني ياس يوم أمس، عن تكليف محمد علي الجنيبي برئاسة شركة نادي بني ياس لكرة القدم، وذلك في أعقاب استقالة عبدالله الغيلاني من منصبه بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي. وذكر نادي بني ياس عبر حسابه في منصة «أكس»، أن كلاً من صالح إسماعيل وسيف السريري سيستمران في عضوية شركة الكرة. وقدم البيان الشكر إلى عبدالله الغيلاني على ما قدمه خلال الفترة الماضية.