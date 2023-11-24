الامارات | أولمبياد «ألف الدولي للشطرنج» ينطلق 27 الجاري في الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة الثقافي للشطرنج عن انطلاق النسخة الرابعة من أولمبياد «ألف الدولي للشطرنج» 2023، خلال الفترة من 27 الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 1000 لاعب ولاعبة من 25 دولة.

وقال الشيخ خالد بن حميد بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، «إن النسخة الجديدة ستشهد إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة الاجتماعية التي تعكس احتفالات الدولة بـ «عيد الاتحاد 52»، والذي سيتزامن مع موعد إقامة الأولمبياد، وإبراز دور الشارقة عاصمة للثقافة، مع تضمنه أماكن مميزة سنبرزها من خلال الأماكن التي ستستضيف المنافسات».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي حضره أيضا، نائب رئيس النادي عمران عبدالله النعيمي، والرئيس التنفيذي لمجموعة (ألف) الراعي الرسمي للأولمبياد، عيسى عطايا وعدد من المسؤولين.

ويشهد الأولمبياد إقامة أربع بطولات متنوعة، في مقدمتها بطولة سوبر ستار، بمشاركة أربعة أساتذة دوليين كبار هم الصيني يو يانجي، والهنغاري سنان جوجيروف، والهندي نهال سارين، إلى جانب الأستاذ الدولي الكبير الإماراتي سالم عبدالرحمن. وسيقام بينهم دوري في منافسات الكلاسيكي والسريع والخاطف، وستبلغ الجوائز المالية لهذه البطولة 55 ألف درهم.

كما ستقام بطولة ستار المفتوحة للشطرنج بمشاركة مفتوحة للجميع وسيشارك فيها 500 لاعب ولاعبة، وبطولة اليوم الوطني بمشاركة 80 لاعباً مواطناً، على أن يختتم الأولمبياد منافساته ببطولة الفيوتشر، ويشارك فيها 400 لاعب ولاعبة من البراعم والناشئين ولاعبي مدارس الدولة وتقام أيام 16 و17 و18 ديسمبر.