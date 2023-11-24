الامارات | «الملك» يتعثر أمام العربي القطري ويودع بطولة آسيا لكرة اليد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودع فريق الشارقة بطولة الأندية الآسيوية الـ 26 لكرة اليد من دور المجموعات، بعدما تلقى «الملك» خسارته الأولى على يد العربي القطري بفارق خمسة أهداف وبنتيجة «28-23»، وذلك في ختام منافسات المجموعة الثانية من دور مجموعات البطولة المقامة حاليا في الكويت، وتختتم الأحد المقبل.

وجاء وداع فريق الشارقة بسبب فارق الأهداف في المواجهات المباشرة، والتي جعلته يحتل المركز الثالث في المجموعة، بينما تأهل العربي المتصدر والقادسية الكويتي الوصيف، الفائز أمس على ساي الهندي بنتيجة (39-19)، بينما عاد المركز الرابع إلى الجيش العراقي الفائز على شباب صيدا اللبناني بنتيجة (32-26).

وأسهم فارق الأهداف في المواجهات المباشرة، في تأهل العربي والقادسية إلى نصف النهائي، رغم تشاركهما مع الشارقة في النقاط الثمانية.

ودفع الشارقة ضريبة غالية لغياب التركيز الهجومي، وإهدار لاعبيه العديد من الهجمات السهلة، التي قابلها تألق حارس العربي والمنتخب القطري إيراد علي، ما سمح للقطريين في انهاء الشوط الأول بفارق أربعة أهداف (17-13)، ثم واصل العربي توسيع الفارق خلال الشوط الثاني وحسم نتيجة المباراة (28-23).