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الامارات | البلوشي يحافظ على الصدارة في بطولة دبي للقفز المظلي

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل نجم المنتخب، عبدالرحمن البلوشي، صدارته لمسابقة «دقة الهدف» في بطولة دبي الدولية السابعة للقفز المظلي. وجاءت صدارة البلوشي بعد أن أنهى الجولة السادسة برصيد ثلاثة سنتيمترات، رغم مزاحمة قوية من الإيطالي تريسولدي برصيد ثلاثة سنتيمترات أيضاً، فيما يلاحقهما الإيطالي كلاوديو برصيد خمسة سنتيمترات. وعلى صعيد الفرق انفرد المنتخب الإيطالي بالصدارة وبفارق كبير عن باقي المنتخبات محققاً 18 سنتيمتراً، فيما حل منتخب التشيك ثانياً برصيد 34 سنتيمتراً، ثم المنتخب الوطني (1) ثالثاً برصيد 39 سنتيمتراً.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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