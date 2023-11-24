21 إصابة بالرباط الصليبي خلال 3 أشهر في الدوريات الـ6 الكبرى.. أكثر الأندية المتضررة

ياسر رشاد - القاهرة - تعاني الأندية من فقدان خدمات عدد من نجومها بسبب الرباط الصليبي الذي ضرب الأندية حول العالم خلال فترة 3 أشهر فقط من بداية الموسم الحال 2023-2024، في واقعة قد لا يسبق لها مثيل بتاريخ المنافسات حول العالم.

3 أندية تضررت بغياب 2 من لاعبيها بسبب الرباط الصليبي وهي ريال مدريد من الدوري الإسباني وأستون فيلا من الدوري الإنجليزي، ونادي هوفنهايم من الدوري الألماني،

تعرض لكم بوابة الخليج 365 من التقرير جميع المصابين في الدوريات الخمسة الكبرى والدوري السعودي الأكبر عربيًا، وما هي الاندية الأكثر تضررًا.

الإسباني والإنجليزي الأكثر تضررًا

يفتقد الدوري الإنجليزي لخدمات 5 من لاعبيه بسبب تعرضهم للرباط الصليبي في الموسم الحالي، ليخسر كل فريق نجم من بين الأبرز، لكن أصبح نادي أستون فيلا الأكثر تضررًا من تلك الخسائر بسبب الرباط الصليبي.

يخسر نادي أستون فيلا خدمات كل من مينجيز وإيمليانو بوينديا من بين 5 غيابات عن البريميرليج بسبب الصليبي، ويفتقد نادي توتنهام لخدمات اللاعب إيفان بيريسيتش، بينما يخسر نادي تشيلسي ويسيلي فوفانا في حين يخسر نادي أرسنال لاعبه تيمبر.

يعاني ريال مدريد من خسارة خدمات ثنائي الفريق تيبوا كورتوا وميليتاو بسبب الرباط الصليبي، ليكون ضمن قائمة الأندية الأكثر تضررًا من الإصابة المنتشرة في الموسم الحالي حول العالم.

خسر أيضًا نادي برشلونة خدمات اللاعب جافي قبل أيام ليكون أخر المصابين قبل العودة لاستكمال مواجهات الموسم الحالي، امتدت الإصابة ليتأذى منها نادي فياريال بغياب لاعبه بيرمي بينو ولم يسلم نادي خيتافي منها ليفتقد لاعبه ماورو أمارباري.

ليس ريال مدريد وأستون فيلا فقط من يمتلكون إصابتين بالرباط الصليبي، أيضًا يعاني نادي هوفنهايم من غياب ثنائي الفريق ميرجيم بيريشا وماركو جون، وغياب اللاعب توماس كيلر عن نادي هايدنهايم.

3 إصابات في الدوري السعودي

بعد إجراء عدد كبير من الصفقات في الموسم الحالي من الدوري السعودي تعرضت الأندية لخسارات بالجملة بسبب الإصابات التي ضربت صفوف الأندية، ومن بينها الرباط الصليبي حيث الأصعب والأثقل على كل لاعب ونادي.

يخسر دوري روشن في الأشهر الثلاثة الاولى خدمات نيمار دا سيلفا من الهلال وأحمد شراحيلي مدافع الاتحاد ومحمد مجرشي في نادي الفيحاء وعبدالله عطيف في النادي الأهلي، بعد عودة أحمد حجازي تعافيه من إصابته.

وبالنسبة للدوري الإيطالي فقد خسر خدمات 3 لاعبين من أندية تورينو ومونزا وأودينيزي، وخسر الأول خدمات اللاعب بير شورس في حين غاب كابراري عن الثاني، اما الثالث فخسر جهود لاعبه إيبوسي.

الدوري الفرنسي الأقل خسائر

يخسر الدوري الفرنسي 2 بسبب الرباط الصليبي وهم كارول فيلا من فريق ستراسبورج وإمبولو لاعب نادي موناكو، وهو الدوري الأقل تضررًا حتى الآن من تلك الإصابة في موسم مليئ بالإصابات.