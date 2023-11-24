عبد الله جورج: الزمالك أكبر من أي لاعب وأؤيد قرار مجلس الإدارة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عبد الله جورج، عضو مجلس إدارة الزمالك، ومستشار مجل الإدارة، أنه يؤيد قرارت الإدارة بشأن العقوبات الموقعة على الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي.

وقال عبد الله جورج في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي على قناة الزمالك :"الزمالك أكبر من أي لاعب، وخير الزمالك على الجميع، ويجب أن يعلم الجميع أن النادي لن يقف على أي لاعب مهما كان أسمه".

وشدد عبد الله جورج على أنه ليس متحدث رسمي للمجلس لكنه يريد أن يطمئن جماهير الزمالك فيما يخص أزمة إيقاف القيد، وهناك قرارات مهمة ستكون في المرحلة القادمة.

أحمد جعفر: أتمنى التمسك ببيع فتوح

علق أحمد جعفر، نجم الزمالك السابق، على أزمة ثلاثي الفريق الموقوف، أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري.

وقال جعفر في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا) المذاع عبر فضائية (المحور): " قرار الزمالك ضد الثلاثي محمد صبحي وأحمد فتوح ومصطفى الزناري صحيح 100%" .

وتابع: "الزمالك لا يقف على لاعب، لم يتم إغلاق النادي بعد رحيل إمام عاشور إلى الأهلي على سبيل المثال".

وأتم: "قرار إبقاء الزمالك على أحمد فتوح مشروط باعتذار اللاعب إلى كافة أعضاء الفريق، وأتمنى من مجلس إدارة النادي بيعه والاستفادة منه ماديا".