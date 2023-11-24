جاهزية ثلاثي الهلال لمواجهة الحزم في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الجهاز الطبي لنادي الهلال السعودي جاهزية ثلاثي الفريق المصاب، واستعداده الكامل لمواجهة نادي الحزم المقبلة ضمن مواجهات الجولة 14 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الحالي 2023 – 2024.

جاهزية ثلاثي الهلال لمواجهة الحزم بدوري روشن

وتأكد جاهزية سيرجي سافيتش بسبب إصابة الركبة التي عانى منها وتسببت في استبعادة من قائمة المنتخب الصربي لتصفيات أمم أوروبا، كما تأكدت جاهزية سلمان الفرج بعد تعافية من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية.

في حين أكد الجهاز الطبي لنادي الهلال جاهزية ميتروفيتش بعدما شارك في جزء من مران الخميس، عقب تعافية من الإصابة التي تعرض لها في مفصل القدم خلال مواجهة المنتخب الصربي الأخيره.

سالم الدوسري يقترب من المشاركة

ويواصل سالم الدوسري برنامجه التأهيلي وخلال ساعات سيحسم الجهاز الطبي موقفه من خوض مواجهة الحزم.

من المقرر ان يلعب الهلال ضد الحزم غدًا يوم السبت، على ملعب الملك عبدالله ببريدة، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.