محمد صلاح: أنا لست مهاجمًا ولا ألعب رقم 9

وجه الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، رسالة إلى محبيه بشأن مركزه في الملعب بقميص الريدز ومطالبته بتسجيل الأهداف.

وقال محمد صلاح في تصريحاته لشبكة “سكاي سبورتس” البريطانية:” أنا لست مهاجمًا. أنا لست مهاجمًا لأنني ألعب كجناح. أنا لا ألعب كلاعب رقم 9 بل ألعب على الجناح “.

وأضاف الفرعون في تصريحاته:” الأمر مختلف تمامًا عندما تلعب كجناح، الناس يعتبرونني مهاجمًا، لكن لا ينبغي لهم ذلك لأنني لا ألعب كمهاجم. لم أكن أبدًا رقم 9 “.

اقرأ أيضًا: عبد الحفيظ يحسم موقفه من العودة إلى الاهلي.. ورسالة مثيرة إلى بيبو

وجاء ذلك خلال حوار مطول أجرته شبكة “سكاي سبورتس” مع محمد صلاح أمس الخميس، وتم نشر صورة تحفيزية منه، على أن يتم نشر الحوار على أجزاء في الساعات القليلة المقبلة قبل نشره كاملًا امام الجماهير.

وفي سياق آخر، يستعد محمد صلاح لقيادة ليفربول أمام مانشستر سيتي، في قمة منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في المواجهة المقرر لها عصر غد السبت على ملعب الإمارات .