فرج عامر: لن نتعاقد مع فتوح بسبب قيمته.. وهذه حقيقة تفاوضنا مع ثنائي الاهلي

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة، موقفه من الحصول على خدمات أحمد فتوح نجم الزمالك، وكذلك حقيقة تفاوضهم مع صلاح محسن لاعب الاهلي.

وقال فرج عامر في تصريحاته لقناة “أم بي سي مصر”:” فتوح شاب لذيذ جدًا، تعاقدنا معه في سموحة وهو لاعب ممتاز، وكان رائعًا في أخلاقه والتزامه، ولم أر منه أي تصرف سيء خلال تواجده في سموحة “.

وأضاف:” قلت له من قبل أن يسمع كلام المدير الفني في أي تعليمات أو توبيخ، لأنه سيكون أفضل باك شمال في مصر، وستحترف خارج مصر “.

وتابع:” استحالة نتعاقد مع أحمد فتوح، هو حاليًا أصبحت قيمته كبيرة جدًا وسموحة لن يقدر على تسديد هذه القيمة، ولن نتعاقد معه حتى لا يغضب مني الاهلي أو الزمالك”.

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وعن التفاوض مع خالد عبد الفتاح أو صلاح محسن ثنائي الاهلي، قال فرج عامر:” خالد عبد الفتاح لن يعود لسموحة لأننا لدينا لاعبين في مركزه، ولم نتحدث مع صلاح محسن “.

واختتم:” طلبنا اثنين من ناشئي الاهلي ولكنهم رفضوا لأنهم يضعون لهم خطة للتصعيد للفريق الأول “.