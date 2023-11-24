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الاتحاد الإيطالي يهاجم مانشيني

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مانشيني - منتخب السعودية

مانشيني - منتخب

هاجم جابرييلي غرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، مواطنه روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، مؤكدًا أنه حزين منه ويشعر بالخيانة منه بعد تدريب الأخضر.

وكان مانشيني قد رحل بشكل مفاجئ عن تدريب منتخب إيطاليا، وانتقل إلى تدريب منتخب السعودية، في شهر أغسطس الماضي، خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد.

وأوضح غرافينا، في تصريحات إعلامية عبر برنامج “تي.في 2000”: “شعرت بالخيانة من مانشيني، فهو خان مشاعري الصادقة تجاهه، وبعيدًا عن قراره الفني كان جرحًا أعاني لمحوه”.

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وكان مانشيني قد صرح بعد توليه تدريب منتخب السعودية: “لقد صنعت التاريخ في أوروبا، والآن جئت لصناعة التاريخ في آسيا”، حيث يهدف إلى التتويج بلقب كأس آسيا والذي يغيب عن الأخضر منذ عام 1996.

يشار إلى أن كتيبة مانشيني استطاعت الفوز في أول جولتين، خلال تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس آسيا 2027 وكأس العالم 2026، على حساب باكستان 4-0 ثم على الأردن 2-0.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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