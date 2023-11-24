غيابات النصر ضد الأخدود في الدوري السعودي

يفقد فريق النصر الأول لكرة القدم، 3 عناصر خلال مواجهة العالمي أمام الأخدود، في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويغيب عن صفوف النصر خلال مواجهة الأخدود، لابورت، وعبد الله الخيبري، ونواف بوشل، للإصابات المختلفة.

كما أن لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر قام باستبعاد ساديو ماني ومارسيلو بروزوفيتش عن التشكيل الأساسي للفريق، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، بسبب ارتفاع درجة الحرارة للأول وإرهاق الثاني.

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ويواجه النصر نظيره الأخدود، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الجمعة الموافق 24 نوفمبر الجاري.

وتبدأ أحداث مباراة النصر ضد الأخدود في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 31 نقطة، بعد أن لعب 13 لقاء.